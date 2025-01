Bildrechte: IMAGO / Joko

Bundesgerichtshof Birkenstock kämpft vor Gericht gegen Nachahmer

09. Januar 2025, 05:00 Uhr

Einst als Hippie-Schlappen geschmäht, haben die Birkenstock-Sandalen mit der typischen Korksohle inzwischen Kultcharakter. Hergestellt werden die Sandalen fast ausschließlich in Deutschland, zum Beispiel im größten Werk des Unternehmens im sächsischen Görlitz. Doch es gibt Nachahmer. Diese produzieren billig in Asien und verkaufen in deutschen Discountern. Gegen die Kopien geht die Schuhfirma nun gerichtlich vor.