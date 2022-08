Die Hamburger Finanzbehörde hatte 2016 auf eine Rückforderung von 47 Millionen Euro an die Warburg Bank im Zusammenhang mit Cum-Ex-Geschäften verzichtet. Scholz war damals Erster Bürgermeister der Hansestadt. Es steht die Frage im Raum, ob auf diese Entscheidung von politischer Seite her Einfluss genommen worden war. Ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss der Bürgerschaft geht dem nach. Nach Ansicht der Hamburger Staatsanwaltschaft haben die Finanzbeamten damals nicht rechtswidrig gehandelt.

Erst kürzlich hatte der amtierende Bundeskanzler weiterhin jegliche Verantwortung in der Steueraffäre um die Hamburger Warburg Bank zurückgewiesen. "Es gibt keine Erkenntnisse darüber, dass es eine politische Beeinflussung gegeben hat", sagte er am vergangenen Donnerstag in Berlin. "Ich bin sicher, dass diese Erkenntnis nicht mehr geändert werden wird."