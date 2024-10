Und dafür benötigen sie in der Regel eine Buchhaltungssoftware, denn eine einfache PDF verschicken, das lässt der Gesetzgeber nicht zu. In der preiswertesten Variante kostet das rund zehn Euro im Monat, sagt Matthias Bianchi vom Deutschen Mittelstands-Bund: "Wenn man auf eine professionelle Buchhaltungssoftware setzt – da gibt es zig Anbieter, ich möchte jetzt keine Empfehlung aussprechen – dann hat man in der Regel den E-Rechnungsempfang sichergestellt. Das läuft problemlos, das melden uns auch Mitglieder zurück. Es ist nicht furchtbar viel, aber man muss es halt machen. Und das ist oft das Problem in Betrieben, wo Themen wie Fachkräftemangel herrschen und wo die Arbeitsbelastung sehr hoch ist. Es ist es halt noch mal eine Nebenbelastung."