Nach einem Raketenangriff des Irans auf Israel Anfang Oktober wurde anschließend tagelang ein israelischer Vergeltungsangriff auf Irans Ölfelder befürchtet. Der Ölpreis schnellte in die Höhe. Zu dem Angriff kam es nicht. Doch was, wenn sich der Krieg in der Region stärker ausweitet? Wie abhängig sind wir von Energie aus den Nahen Osten?



Die Versorgung mit Erdöl wäre nicht direkt gefährdet, erklärt Politologe und Energieexperte Andreas Goldthau von der Uni Erfurt: "Aber der Nahe Osten ist der Ort, an dem 50 Prozent der weltweiten Ölreserven lagern. 30 Prozent der Produktion sind dort." In dem Moment, in dem ein guter Teil der Produktion ausfalle, dann habe das sofortige Auswirkungen auf die Preisbildung. "Und das spüren wir hier genauso wie alle anderen auf der Welt."