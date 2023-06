In sieben Jahren will Deutschland 80 Prozent seines Stroms aus erneuerbaren Quellen gewinnen. Letztes Jahr waren es bereits knapp 45 Prozent, derzeit liegen wir bei 57 Prozent. Lässt sich damit die Energiesicherheit für den Industriestandort gewährleisten? Auf jeden Fall, meint Lion Hirth, Professor für Energiepolitik an der Privatuni Hertie School in Berlin. "Es liegt an uns als Gesellschaft. Wenn wir es schaffen, vor allem den Windenergieausbau voranzutreiben, in der Geschwindigkeit, die wir uns vorgenommen haben, dann mache ich mir keine Sorgen über Versorgungssicherheit – und auch keine Sorgen um industrielle Strompreise."