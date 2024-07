Doch von Unterstützung sei bislang wenig zu spüren, beklagt die Gaswirtschaft. Stattdessen fühle man sich an die alte Tank-oder-Teller-Diskussion erinnert. Dabei müsse eine Biomethan-Produktion nicht zwingend zu Lasten der Lebensmittelproduktion gehen, argumentiert Timm Kehler: "Biomethan wird aus Abfällen produziert. Also da, wo Getreide erzeugt wird, entsteht Stroh. Und wo Stroh ist, kann man auch Biomethan erzeugen." Hinzu komme in dem kriegsgebeutelten Land, dass dort viele Flächen durch Munition kontaminiert seien. "Das heißt, da kann ich keine Lebensmittel anbauen, aber Biomasse, die ich dann zu Gas verarbeiten kann", so Keller.