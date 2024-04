Gesunkene Erdgaspreise SKW Piesteritz: Produktion voll ausgelastet

25. April 2024, 05:03 Uhr

In den Hochzeiten der Energiekrise standen die Stickstoffwerke in Wittenberg-Piesteritz in Sachsen-Anhalt besonders im Fokus. Denn SKW gilt als einer der größten Erdgas-Verarbeiter in Deutschland. Inzwischen hat sich die Lage normalisiert. Das Werk produziert wieder mit voller Kraft, erstmals seit zwei Jahren laufen wieder beide Ammoniakanlagen.