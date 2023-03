Der Beginn des Ukrainekrieges sorgte für große Unsicherheit in der Unternehmerschaft. Die Wirtschaft begann neue Netzwerke zu knüpfen und Handelswege neu zu definieren. Auf der Suche nach neuen Geschäftspartnern richtete sich auch der Blick Mitteldeutschlands auf seine östlichen Nachbarn. Der Osthandel stieg im Vergleich der letzten Jahre massiv an .

Gemessen am Außenhandel waren die Automobil-, Metall und Chemiemärkte die klaren Gewinner der Marktkonsolidierung. In Sachsen legte die Warengruppe Kraftwagen und KW-Teile im Vergleich zum Jahr 2021 noch einmal rund drei Milliarden oben drauf. Die Autohersteller im Freistaat lieferten insgesamt Waren im Wert von 21,2 Milliarden Euro aus. In Sachsen-Anhalt gewann die Chemieindustrie mehr als eine Milliarde im Export und rangiert dadurch bei einem Umsatz von 6,8 Milliarden. Thüringen verzeichnete insbesondere eine Zunahme der Nahrungs-und Futtermittelexporte um rund 20 Millionen und erreichte ein Gesamtexportvolumen von 1,17 Milliarden Euro. Allerdings gehörte in Thüringen ausgerechnet die Automobilbranche zu den Verlierern: Die Branche büßte 600 Millionen Euro im Exportgeschäft ein, was das Gesamtvolumen auf 2,8 Milliarden Euro reduzierte.