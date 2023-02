Bilanz des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft Ost-Handel erreicht Rekordwert

In der Ukraine schlummert eine Menge Potenzial, besonders in der Digitalwirtschaft. Das war vor dem Krieg so und soll auch jetzt wieder gelten. Daher fordert der Ausschuss schnelle Aufbauhilfe. Man brauche eine Art Marschall-Plan. "Im Interesse der Menschen in der Ukraine muss der Wiederaufbau zeitnah starten und er wird nur durch Aktivierung der Privatwirtschaft erfolgreich sein. Benötigt werden daher insbesondere Investitionsgarantien und eine unbürokratische und transparente Verwaltung internationaler Wiederaufbaumittel", so Harms. "Das von uns dazu erarbeitete Dossier ist die Grundlage für viele Gespräche mit der Bundesregierung, ukrainischen Partnern und europäischen Wirtschaftsverbänden."