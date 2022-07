Vor einem Aldi-Markt in Leipzig: Die angekündigte Preissenkung des Discounters um bis zu zehn Prozent auf Rinder- und Schweinefleisch sogt hier für unterschiedliche Reaktionen. Viele finden es gut, dass die Preise nach unten gehen. Andere aber finden es erschreckend, wenn das ausgerechnet beim Fleisch so ist. Sie geben lieber mehr Geld für Bio- oder regionales Fleisch aus, oder verzichten ganz, auch und gerade in der Grillsaison, betonen viele.