Wie große wäre der Nutzen einer radikalen Umstellung unser Ernährungsgewohnheiten für Umwelt und Klima? Eine neue Studie in der Fachzeitschrift "nature food" hat drei Modelle alternativer Ernährungsweisen durchgerechnet und verglichen: Wie schneidet eine rein vegane Lebensweise ab und wie ein Ernährungsplan mit einem Minimum an tierischen Lebensmitteln? Und wie verhält sich dazu drittens eine Ernährung, die Laborfleisch und Labormilch enthält? Ergebnis: Bei allen drei Modellen könnte der Ressourcenverbrauch um bis zu 80 Prozent gegenüber unser heutigen Lebensweise gesenkt werden. Allerdings wurde nicht untersucht, wie die Verbraucher auf eine solche Umstellung reagieren würden.

Die derzeitige Landwirtschaft verursache einerseits rund ein Drittel der globalen Klimagase und treibe zugleich durch die Intensivierung das Artensterben weiter voran, schreiben die Autoren in der Studie. Allein für die Fleischproduktion werden gewaltige Mengen an Futtermitteln für die Tiere benötigt. Deren Anbau vergrößert den Bedarf an Ackerland enorm. Die gesamte Herstellungskette mit Futtermittelanbau, Transport der Futtermittel, Emissionen bei der Tierzucht, sowie der Schlachtung und Weiterverarbeitung des Fleischs ist so für mehr als 50 Prozent der landwirtschaftlich bedingten Klimaerwärmung verantwortlich.