Für die Einstufung von Plattformen als "Gatekeeper" gilt nun, dass sie Kontrolle über den Kontakt gewerblicher Nutzer mit Verbrauchern haben, die Macht, dafür Regeln festzulegen, und jene, Marktzugang steuern zu können. Dazu müssen sie eine in der EU relevante Größe haben, bestimmte jährliche Mindestumsätze und einen zentralen Plattformdienst in mindestens drei EU-Ländern; mindestens 45 Millionen aktive Endnutzer monatlich in der EU und mindestens 10.000 aktive gewerbliche in drei Geschäftsjahren in Folge.