Eben auf der offiziellen UEFA-Plattform – und zwar nur zum Nennwert. Also zu dem Preis, in dem Karten für die bestimmten Kategorien im Stadion gekauft wurden. "Damit soll eben ausgeschlossen werden, dass über den Schwarzmarkt mit offiziellen UEFA-Tickets ein hoher Gewinn realisiert werden kann."

Über die Resale-Plattform gingen noch einmal 100.000 Tickets in den Verkauf. Auch diese Karten waren schnell vergriffen. Doch es kann sich lohnen, regelmäßig auf die offizielle Webseite der UEFA zu schauen, denn es können täglich Karten zurückgegeben werden. Der Verkauf, so die UEFA, läuft nach dem "first come, first serve"-Prinzip. Mit anderen Worten: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Jeder, der bisher ein Ticket ergattert hat, erhält bis Ende Mai seine Tickets über die offizielle UEFA Mobile Ticket-App.