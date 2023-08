Alternative Wärmepumpe?

Was aber tun? Das Beste wäre eine Wärmepumpe. Auch wenn Wärmepumpen prinzipiell auch in Altbauten möglich sind, in meinem konkreten Fall wären doch zahlreiche Investitionen nötig, um die Anlage optimal betreiben zu können. Sehr wahrscheinlich müsste die Fassade gedämmt werden, auch die noch völlig intakten Fenster müssten gegen neue mit höherem Wärmedämmwert ausgetauscht werden. Im Wohnbereich müssten die Wandheizkörper abgebaut und eine Fußbodenheizung installiert werden. Kosten inklusive der nötigen Wärmepumpe: nicht unter 100.000 Euro. Umgerechnet auf die nächsten 30 Jahre wären das pro Monat fast 280 Euro – also genau jener Betrag, der aktuell pro Monat für die Gasheizung anfällt. Und in dieser Hochrechnung sind noch nicht einmal mögliche Kreditkosten enthalten.

Natürlich hinkt diese Rechnung, denn auch die alte Heizung muss ja früher oder später ersetzt werden. Und natürlich kann eine energetische Sanierung sinnvoll sein. Der Wert des Hauses steigt und trotz hoher Investitionskosten spart man natürlich in einem vollgedämmten und per Wärmepumpen geheizten Haus Energie und Geld. Erreicht ein thermisch sanierter Altbau in etwa Neubauniveau, könnten die monatlichen Heizungskosten (Wärmepumpenstrom) auf ca. 70 Euro sinken. In meinem konkreten Fall sehe ich diese Option wegen der hohen Investitionskosten vorerst jedoch noch nicht. Denn die 100.000 Euro müsste ich durch einen Kredit voll finanzieren, macht bei den derzeitigen Zinsen monatlich etwa 730 Euro um den Kredit in 15 Jahren abzubezahlen. Strecke ich den Kredit auf 30 Jahre, würden ca. 485 Euro monatlich fällig. Bei der letzten Rate bin ich dann 90 Jahre alt. Und ob ich einen Kredit überhaupt bekomme, ist fraglich, denn selbst mein Altbau-Eigenheim ist noch immer nicht abbezahlt. Und vor diesem Kostendilemma dürften viele Hauseigentümer stehen, selbst wenn der Staat großzügige Förderung verspricht.

Alternative neue Gasheizung?

Wäre angesichts der aktuellen Preisprognose der Bundesregierung der Einbau einer neuen Gasheizung also nicht doch eine lohnenswerte Alternative? Eine umfassende thermische Sanierung des Hauses entfiele. In meinem Fall würde eine neue Anlage etwas mehr als 13.000 Euro inklusive Einbau kosten. Die Gaseinsparung solcher Geräte prognostizieren Hersteller mit zehn bis 30 Prozent. Beim "Mittelwert" von 20% Einsparung ergäbe das in meinem Fall einen monatlichen Abschlag von 224 Euro (statt 280 Euro). Angesichts der Wohnfläche ein durchaus akzeptabler Wert.