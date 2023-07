Wie sich die Investition in einen Heizungswechsel umgekehrt auch für Immobilienunternehmen ohne Minus gestalten lässt, hat der BID anhand von drei Modellen errechnet: So koste der Einbau einer Wärmepumpenheizungsanlage in einfachen Fällen 140 Euro pro Quadratmeter, in durchschnittlichen Fällen 250 Euro und in schwierigen Fällen 400 Euro pro Quadratmeter. Um gleichzeitig die Miete nicht mehr als 50 Cent pro Quadratmeter erhöhen zu müssen, braucht es demnach 70 Prozent Zuschuss, nur in einfacheren Fällen reichen 50 Prozent.