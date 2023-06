Nach Daten des Energiewirtschaftsverbands BDEW wurden im vergangenen Jahr 14,2 Prozent der 43,1 Millionen Wohnungen in Deutschland mit Fernwärme beheizt und oft zugleich mit Warmwasser versorgt. Das ist etwa jede siebte Wohnung. Der Anteil hat sich in den vergangenen 20 Jahren nur wenig erhöht, 2003 lag er bei 12,4 Prozent.

In Kraftwerken erzeugte Wärme, die durch isolierte Pipelines zu den Verbrauchern geleitet wird, ist überdurchschnittlich stark in Städten und Regionen mit hoher Wohndichte sowie im Osten Deutschlands verbreitet. Der Fernwärmeanteil beim Heizen liegt in den Stadtstaaten Hamburg und Berlin bei 40 Prozent sowie in Mecklenburg-Vorpommern und Teilen Mitteldeutschlands bei etwa einem Drittel. Das dichtere Netz im Osten liegt vor allem an der DDR-Vergangenheit, als viele Neubaugebiete von großen Kohlekraftwerken aus mit Wärme versorgt wurden.



In weiten Teilen Süd- und Westdeutschlands dagegen liegt die Fernwärmequote oft unter einem Zehntel. Das geht aus einer Studie des Verbands BDEW für Erdgas, Strom, Heizwärme, Wasser und Abwasser von 2019 hervor.