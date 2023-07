Holzpreisentwicklungen Brennholz bleibt teuer, Bauholzpreis gesunken

Trotzdem lohnt sich die Energiekrise aktuell noch für Holzhändler – sollte man also umschulen und doch Waldbesitzer werden? Bei dieser Frage muss von Beyme lachen. "Ja, eine lohnende Sache ist immer eine Frage von: Was kann man verdienen, das ist richtig. Aber auch, wie hoch ist das Risiko. Und was sind auf der anderen Seite an Kosten insgesamt zu sehen. Das heißt, wir sehen den Wald als Ganzes und nicht den Stamm, der da einzeln zu ernten ist. Wir haben im letzten Jahr sicher ein Stück weit ausgleichen können, was durch die große Borkenkäfer-Kalamität und Trockenheit kaputtgegangen ist und was wir an weniger Einnahmen haben, aber wir haben die gesamten Verluste mit Sicherheit nicht kompensieren können."