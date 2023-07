Wald in der Krise Holzkonzern unterstützt Lieferanten beim Aufforsten

Der deutsche Wald ist in der Krise. Das Unternehmen Mercer Holz in Arneburg unterstützt nun seine Holzlieferanten bei der Wiederaufforstung. Holzbesitzer können sich beraten lassen. Der Konzern beschafft Setzlinge. Allein Mercer verarbeitet eigenen Angaben zufolge etwa 15 Prozent des jährlichen Holzeinschlags in Deutschland. Von Umweltschützern gibt es dafür Lob – das aber an Bedingungen geknüpft ist.