Ikea hatte 2012 eine unabhängige Untersuchung in Auftrag gegeben, nachdem bekannt geworden war, dass das schwedische Möbelhaus früher Artikel verkaufte, die politische Häftlingen in der DDR produzierten.

Zupke wertete die Beteiligung von Ikea am geplanten Entschädigungsfonds als "Ausdruck verantwortungsbewussten Umgangs auch mit dunklen Kapiteln der Firmengeschichte". Ikea-Deutschland-Chef Walter Kadnar äußerte sein tiefes Bedauern, dass auch Produkte für Ikea von politischen Häftlingen in der DDR produziert wurden. Er begrüße die Einrichtung des Härtefallfonds und freue sich, seine Zusage an die Betroffenen einlösen zu können.

Bildrechte: IMAGO / Metodi Popow

Der UOKG-Vorsitzende Dieter Dombrowski erklärte, Ikea habe nach dem Bekanntwerden der eigenen Beteiligung an Zwangsarbeit von DDR-Häftlingen die Einladung zum Gespräch angenommen. Die Beteiligung an dem Fonds sei "wegweisend" und "wir wünschen uns, dass weitere Firmen dem Vorbild Ikeas folgen."



Auch bundesdeutsche Unternehmen, die in der DDR produzieren ließen, sollen von der Arbeit in DDR-Gefängnissen profitiert haben.