Heizungen Warum derzeit die Nachfrage nach Ölheizungen steigt

Frank Weber von der Verbraucherzentrale Thüringen sieht auch eine starke Verunsicherung in der Bevölkerung "durch diverse Berichterstattung, die das Aus für die Ölheizung ja auch überall proklamiert haben". Viele Menschen hätten in einer Panikreaktion noch schnell eine Ölheizung installiert, bevor der Gesetzgeber gegebenenfalls andere Auflagen erlasse.

Doch niemand muss jetzt ohne Not eine neue Heizanlage einbauen. Aber wer jetzt schon Heizanlagen mit zwei Dritteln erneuerbaren Energien installiert oder die alte Anlage energetisch sanieren lässt, kann bis zu 70 Prozent Fördermittel bekommen. Allerdings: Die Förderrichtlinien sind zum Teil unübersichtlich, die Bearbeitung kann bis zu 20 Wochen dauern. Bauherren müssten dann in Vorkasse gehen, was viele Hausbesitzer schlicht überfordert.