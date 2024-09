In den kommenden vier Jahren will Stahls Programm mindestens zehn Kulturinstitutionen und Künstlergruppen dabei unterstützen, das ästhetische Potenzial von KI-Technologien auszuloten. Bis zu 3,7 Millionen Euro stehen dafür zur Verfügung. Dass er damit fördern könnte, dass die KI Künstler irgendwann überflüssig macht, das glaubt Stahl aber nicht. "Es ist für mich eher die Frage, wie arbeiten Künstler*innen mit KI? Und ich glaube, es gibt schon bestimmte Elemente von Kunst, die sich nicht errechnen lassen."

Bildrechte: MDR Auch Komponistin und Forscherin Artemi-Maria Gioti sieht in der künstlichen Intelligenz mehr eine Chance als eine Bedrohung. Menschliches Innovationspotenzial lasse sich eben nicht so leicht simulieren. "Ich bin der Meinung, dass das Potenzial von KI nicht darin liegt, Musik zu komponieren, sondern neue, kreative Möglichkeiten zu eröffnen und musikalisches Denken zu prägen."



Klar ist: mit KI können Dinge realisiert werden, die bisher ausschließlich in künstlerischer Hand von Menschen lagen. Deswegen wird weiter diskutiert, welche Rolle KI in der Kunst – sei es im Bereich digitale Kunst oder beim Schaffen von Musik – einnehmen kann.

Ich glaube, dass gerade viele Leute Angst haben und dass das auch berechtigt ist. Aber das wird aufhören. Tristan Schulze Leipziger Künstler

Tristan Schulze sieht in der KI keine Bedrohung: "Ich glaube, dass gerade viele Leute Angst haben und dass das auch berechtigt ist." Aber das werde aufhören. Denn wer sich intensiv mit dem Thema beschäftige, der verstehe, was man alles verändern könne und wo auch die Grenzen von KI lägen. "Man darf es nur nicht aus der Hand geben. Es irgendwelchen großen Konzernen zu überlassen, ist keine gute Idee."

Schulze plädiert für das Nutzen von Open-Source-Programmen, die allen zur Verfügung stünden, stellt viele seiner Modelle und Arbeiten online zur Verfügung. Damit könnten andere sie weiternutzen und daraus lernen.

KI: Werkzeug und Dialogpartner

Für Schulze ist KI ein zentrales Werkzeug, um Geschichten zu erzählen. Dabei kommt er mit ihr in einen teils überraschenden Dialog. "Weil der Algorithmus so gestrickt ist, dass Zufälle eine Rolle spielen." Die KI werde ein Dialogpartner, so Schulze. "Du hast eine Vorstellung von dem, was du machen willst. Und dann plötzlich kommt was raus, womit du nicht gerechnet hast und du merkst: Das fehlt an meiner Idee oder so wollte ich es nicht." Bildrechte: MDR