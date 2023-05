Bis dahin muss Apotheker Jens-Andreas Münch aus Magdeburg, Präsident des Landesverbandes der Apotheker in Sachsen-Anhalt noch einiges aushalten. In 30 Berufsjahren habe er so etwas noch nicht erlebt. Seit November herrscht in seiner Apotheke Ausnahmezustand: "Das war schon schlimm, wenn man dann die Patienten weiterschicken muss oder die Mütter oder Väter von kleinen Patienten weiterschicken und vertrösten muss. Das ist schon hart."