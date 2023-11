Seit Monaten kämpft Blauert mit seinem Verband dafür, dass die Mehrwertsteuersenkung, die in der Corona-Pandemie eingeführt wurde, dauerhaft bleibt. Dem hat die Bundesregierung jetzt eine Absage erteilt. Lediglich für Einrichtungen, die das Essen selber ausgeben, also nur beliefert werden, gelten weiterhin 7 Prozent. Bei Bergmanns Menü- und Partyservice ist das die Ausnahme. Doch selbst dort dürfte das Essen unter anderem wegen des steigenden Mindestlohnes teurer werden, so Bergmann.