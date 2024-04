Arbeitsmarkt Drei Millionen Menschen ohne Berufsausbildung

In Zeiten des Fachkräftemangels sind fast drei Millionen junge Menschen ohne formale Qualifikation ein gesamtwirtschaftliches Problem, sagt Brigitte Schels vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung: "Aber natürlich für die Ungelernten selbst hat das auch enorme Konsequenzen, wenn wir daran denken, dass eben gerade eine Berufsausbildung in Deutschland eine der zentralen Voraussetzungen ist für Einkommenssicherheit, für Beschäftigungssicherheit. Wir sehen zum Beispiel, dass die Arbeitslosenquoten von den Ungelernten ungleich höher ist als von Personen, die einen Berufsabschluss haben."

Trotzdem wählen Schulabgänger zunehmend den direkten Weg ins Berufsleben, beobachtet Dirk Werner vom Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung am Institut der deutschen Wirtschaft. "Es ist inzwischen auch so, dass durchaus viele einfach in den Job gehen, erstmal arbeiten, Geld verdienen wollen und auch manche Branchen gezielt damit werben, dass man eben auch Karriere machen kann ohne Berufsausbildung. Das ist sicher für den ersten Schritt mal eine gute Orientierung, ist dann aber auf Dauer nicht hilfreich, wenn der Berufsabschluss nicht nachgeholt wird."