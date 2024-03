Am geringsten ist die Arbeitslosigkeit in Thüringen im Landkreis Hildburghausen mit 4,6 Prozent, am höchsten in Gera mit 10,2 Prozent. Mehr Beschäftigte gab es zuletzt in der Verwaltung, im Gesundheitswesen sowie in der Metallbranche. In der Baubranche, im Verkehrsgewerbe und bei Autohändlern gibt es weniger Beschäftigte.