Mitteldeutschland Tausende beenden Schule ohne Abschluss

Im Abschlussjahrgang 2022 sind in Sachsen-Anhalt 11,8 Prozent der Schüler und Schülerinnen ohne anerkannten Schulabschluss geblieben. Das ist mehr als jeder zehnte Schüler in dem Bundesland und der schlechteste Wert in Deutschland insgesamt. In Thüringen lag die Quote bei 9,5 Prozent, in Sachsen bei 8,1 Prozent. Damit landen die beiden Freistaaten auf den Rängen vier bzw. sechs und liegen ebenfalls deutlich über dem Bundesdurchschnitt (6,8 Prozent).