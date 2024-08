Es ist der größte Standort an Industriearbeitsplätzen in Ostdeutschland, der Chemiepark Leuna in Sachsen-Anhalt. Über 100 Unternehmen sind hier angesiedelt; Sie beschäftigen zusammen rund 17.000 Menschen. Der Stromverbrauch dieser Betriebe ist so hoch wie der von zwei Dritteln aller Privathaushalte in Sachsen-Anhalt. Für diese Chemie-Betriebe sei es unmöglich, den Stromschalter erst dann anzuknipsen, wenn viel Sonne scheint oder Wind weht, sagt Christof Günther. Er ist der Geschäftsführer vom Chemiepark Infraleuna.