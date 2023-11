Im Gegenzug für die Eingriffsmöglichkeit gibt es für Kundinnen und Kunden reduzierte Netzentgelte. Eine Übergangslösung – bis die Netze in Deutschland so weit sind, dass sie noch einmal deutlich mehr Wärmepumpen und E-Autos verkraften. Die Neuregelung nimmt so auch die Netzbetreiber in die Pflicht. Die müssen ihre Netze weiter ausbauen und dürfen die Installation neuer Anlagen nicht mehr verzögern.