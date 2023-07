Low-Budget war mal: Urlaub teuer wie nie

Im Urlaub muss gespart werden. "Wir kochen selber, wir gehen auch nicht essen. Wir sparen an allen Ecken und Enden ein. Die Ausflüge wollten wir auch minimieren. Wir haben uns deshalb einen Zeltplatz gesucht, der einen Spielplatz hat und am Strand ist. Sodass man Beschäftigung hat, ohne extra Geld ausgeben zu müssen."

Auch der beliebte Strandurlaub in Südeuropa oder Nordafrika ist teuer geworden. Pauschalreisen nach Spanien, Griechenland oder Portugal sind etwa 20 bis 30 Prozent teurer als vor Corona. Noch schlimmer ist es in der Türkei, in Ägypten oder in Tunesien – da sind die Preise fast doppelt so hoch.