MDR AKTUELL: Herr Firgo, warum sind die Preise fürs Reisen in diesem Sommer so extrem hoch?

Matthias Firgo: Generell bestimmt bei Märkten, also auch im Tourismus, immer ein Zusammenspiel aus Angebot und Nachfrage den Preis. Im Tourismus erleben wir gerade Folgendes: Angebotsseitig haben wir einen Kostenschock durch beispielsweise höhere Personalkosten, durch höhere Erzeugerpreise, durch höhere Energiepreise. Und das trifft auf einen sogenannten Nachfrageschock: Wir haben nach den Pandemiejahren eine extrem hohe Nachfrage nach Urlaubsreisen und eine hohe Zahlungsbereitschaft. Und dieses Zusammenspiel treibt die Preise in die Höhe.

Vor Beginn einer Saison kaufen Reiseveranstalter gewisse Kontingente bei Airlines, Hotels etc. auf. Welche Rolle spielen diese Kontingente bei der Preisgestaltung?

Bei den Kontingenten handelt es sich um Preise, die bereits vor Monaten ausgehandelt worden sind. Diese Kontingente wurden auch schon vor Monaten von den Reiseanbietern gekauft. Da hatte man aber auch noch deutlich höhere Energiepreise als jetzt. Das mag also ein Grund sein, weshalb jetzt, trotz der niedrigeren Energie- und Kerosinpreise, die Preise so hoch sind.

Urlauber zahlen also Preise, die gar nicht mehr aktuell sind?

Matthias Firgo Bildrechte: MDR/WIFO Die Verträge sind schon ein paar Monate alt. Vor allem Fernreisen buchen wir ja schon einige Monate im Voraus. Das heißt, viele der Buchungen für diesen Sommer wurden im vergangenen Winter getätigt - auf dem Höhepunkt der Energiekrise. Und gleichzeitig war im Winter der Euro-Dollar-Wechselkurs aus Sicht der Amerikaner unglaublich günstig. Also ist Europa für Amerikaner in diesem Jahr besonders günstig. Und auch das treibt die Nachfrage an. Gleichzeitig ist Urlaub für Europäer in den USA durch den für uns ungünstigen Wechselkurs sehr teuer, ein weiterer Grund dafür, dass wir hauptsächlich innerhalb Europas Urlaub machen.

Gerade im Hotel- und Gastro-Gewerbe fehlt es vielerorts an Fachkräften. Treibt auch der Personalmangel die Preise in die Höhe?

Indirekt, ja. Viele Betriebe können nicht in vollem Umfang öffnen, weil sie nicht genügend Personal zur Verfügung haben. Es bleiben auch viele Flugzeuge am Boden, unter anderem weil die Lieferketten bei den Ersatzteilen noch nicht so funktionieren wie vor der Pandemie. Beim Thema Fliegen sehen wir noch einen Effekt: Der russische Luftraum ist gesperrt. Das heißt, alles, was in Richtung Asien fliegt, muss relativ große Umwege in Kauf nehmen. Das bedeutet längere Flugzeiten und demnach höhere Kosten. Auch das zieht einen Rattenschwanz nach sich.

Wagen wir einen Blick in die Zukunft: Steigen die Preise weiter?

Das ist ein Blick in die Glaskugel. Was klar ist: Kostensteigerungen treten erst mit einer gewissen Verzögerung auf. Das liegt an den Lieferketten. Tourismusbetriebe haben viele Zulieferbetriebe, aus der Bauwirtschaft zum Beispiel, auch Nahrungsmittelproduzenten etc., für die die Preise auch gestiegen sind. Und die Preissteigerungen der Zulieferer in der Wertschöpfungskette werden erst nach und nach weitergegeben. Tourismus ist typischerweise am Ende der Wertschöpfungskette mit Service und Dienstleistungen, die an die Endverbraucher weitergegeben werden. Wenn also der Kerosinpreis, oder die Energiepreise generell, jetzt zurückgehen, dann spüren wir das erst in ein paar Monaten in den Verbraucherpreisen.

Das klingt, als könnten wir durchatmen?

Meine Prognose für den Winter und die kommende Sommersaison wäre, dass die Preissteigerungen zurückgehen, nicht aber das Preisniveau. Ich gehe davon aus, dass die Preise hoch bleiben werden, dass wir aber nicht noch einmal Preisexplosionen wie in den vergangenen Monaten erleben werden. Auch weil sich der Effekt der Reiseeuphorie, die wir nach den Pandemiejahren erlebt haben, abschwächen wird.

Gilt das auch für Flugreisen?