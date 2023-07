Urlaubszuschuss Urlaubsförderung für bedürftige Familien reicht nicht für alle

Es ist Ferienzeit in Deutschland. Das ist bitter für all die Familien, die sich das nicht leisten können. Laut Eurostat betrifft das 20 Prozent der Bevölkerung. Einige Bundesländer haben Programme aufgelegt, um bedürftige Familien zu unterstützen. Allerdings sind die Mittel begrenzt – und sie erreichen in vielen Fällen nicht die, die es am nötigsten haben.