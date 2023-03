Zwei Zimmer, Küche, ineffizient. Bei vielen Mietshäusern in der Bundesrepublik pfeift es durch die Ritzen, die Wände sind kalt und die Scheiben beschlagen. Man heizt quasi zum Fenster raus. Schlecht gedämmte Gebäude verursachen in der EU 36 Prozent aller CO2-Emissionen.

Es werde daher seit Jahren schon viel getan, beteuert René Hobusch, Präsident des Verbands Haus und Grund Sachsen: "Es ist nicht so, dass die privaten Vermieter nicht wollen. Wir haben in den letzten 25 bis 30 Jahren gerade bei uns in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen den Städten neue Gesichter gegeben." Viele Vermieterinnen und Vermieter täten unentwegt etwas, um die energetische Bilanz und den baulichen Zustand ihrer Immobilien zu verbessern, sagt Hobusch.