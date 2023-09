Sachsen-Anhalt vor Sachsen und Thüringen

Thüringen und Sachsen liegen preislich etwas hinter Sachsen-Anhalt. Diesel kostet in Sachsen im Schnitt 1,87 Euro, in Thüringen 1,86 Euro. Der Liter Super E10 ist in beiden Bundesländern mit durchschnittlich 1,90 Euro gleich teuer.

Besonders günstig können die Menschen in Rheinland-Pfalz tanken. Bei Diesel machte der Unterschied zum Preis in Sachsen-Anhalt rund sechs Cent aus. Super E10 war deutschlandweit in Berlin am billigsten mit 1,86 Euro und damit fünf Cent günstiger als in Sachsen-Anhalt. Im Vergleich zum Vormonat sind die Kosten sowohl für Diesel als auch Super E10 in Sachsen-Anhalt gestiegen – bei Diesel sogar um 10 Cent.

Preise im Osten höher

Der ADAC vergleicht jeden Monat die Benzinpreise. Bildrechte: dpa Auffällig ist: Vor allem in den ostdeutschen Bundesländern sind die Preise höher. Wie der ADAC dem MDR auf Nachfrage sagte, sei das aber nur eine Momentaufnahme. "Die Preise wechseln immer. Es ist nie so, dass immer die Süddeutschen oder die Ostdeutschen die billigen oder die teuren sind", so ADAC-Pressesprecher Andreas Hölzel. Der Preisvergleich werde monatlich erstellt. Und es sei nie so, dass ein Bundesland monatelang die Statistik anführe.

Wo eine größere Tankstellendichte ist, kann es sein, dass auch die Konkurrenz höher ist. Andreas Hölzel Pressesprecher ADAC