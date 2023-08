Am Ende haben die Autofahrerinnen und Autofahrer es an der Zapfsäule in der Hand, sagt Hölzel: "Das heißt, dass man wirklich darauf achtet, wo man tankt, dass man die Preise vergleicht, dass man nicht einfach zur erstbesten Tankstelle fährt, sondern dass man einen Blick in die App wagt. Da gibt es ja einige, das ist eine schnelle Sache. Man schaut in der App nach, wo es in der Nähe gerade am günstigsten ist und dann tankt man dort."