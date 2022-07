Neben den drei großen Anbietern in Deutschland hatten sich nach Angaben von Verivox auch fast alle anderen der Ende Februar gestarteten Hilfsaktion angeschlossen. Die EU hatte dann im April beschlossen, solche Angebote zu unterstützen . Dazu gab es auch eine gemeinsame Erklärung von Mobilfunk-Anbietern in der EU und der Ukraine, unterzeichnet auch von der Deutschen Telekom, von Telefónica/O2 und Vodafone.

Darin hieß es, freie Anrufe in die Ukraine und von dort in EU-Länder sowie Mobilfunk-Datenverkehr könnten aufgrund nicht regulierter internationaler Gebühren für die Anbieter teuer werden. Zugleich gerieten die Anbieter und Netzbetreiber in der Ukraine unter Druck, da diese unter Kriegsbedingungen arbeiten müssten, während ihnen wichtige Einnahmen entgingen.