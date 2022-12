Vor einem Monat reichte Alexander Kuznetsov seine Kündigung ein. Nach dem neuen russischen Gesetz wird Personal an staatlichen Universitäten, das sich nicht in Russland aufhält, entlassen. Er lebt jetzt in einem Haus ohne Heizung in einem Dorf am Sewansee in Armenien, eine Arbeit hat er noch nicht gefunden. Aber der Zoologe setzt seine Forschung fort und veröffentlicht Artikel in internationalen Fachzeitschriften. Als Wissenschaftler aus Russland hat er damit keine Probleme. Erst vor wenigen Tagen erhielt er die Aussicht, seine Arbeit am Bau eines Roboterbeins an der Humboldt-Universität Berlin fortzusetzen. Dafür muss er jedoch glaubhaft machen, dass er auf Grund seiner politischen Aktivitäten in Russland gefährdet ist. Ein entsprechendes Schreiben der in Russland verbotenen Menschenrechtorganisation Memorial hat er bereits, und seine Bewerbung wurde zur Prüfung angenommen. Im Februar 2023 wird er eine Antwort erhalten.