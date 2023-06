MDRfragt Neue Befragung: Chip-Produktion, E-Mobilität und Co. – Wird Mitteldeutschland zum Zentrum der Zukunftsindustrie?

Vor Kurzem wurde die Ansiedlung einer Chip-Produktion des US-Halbleiterherstellers Intel in Magdeburg besiegelt – gefördert mit mehreren Milliarden Euro Steuergeld. Wie stehen Sie zu dieser Ansiedlungspolitik? Was bringen die Ansiedlung und der Ausbau von Chip-Fabriken? Welche Industriezweige treiben Mitteldeutschland wirtschaftlich voran? Das wollen wir in unserer neuen Befragung von Ihnen wissen. Machen Sie mit bei MDRfragt!