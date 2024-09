Intel ist zurzeit in den Schlagzeilen: Der Konzern fuhr allein im vergangenen Quartal einen Milliardenverlust ein. Der Chiphersteller will im Jahr 2025 mehr als zehn Milliarden US-Dollar einsparen und rund 15.000 Mitarbeiter weltweit entlassen. Laut einem Medienbericht denkt Intel auch darüber nach, Fabrik-Projekte aufzugeben. Sachsen-Anhalt hofft jedoch weiter auf die Milliarden-Ansiedlung in Magdeburg.

Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) sagte MDR SACHSEN-ANHALT, er habe von Intel die Rückmeldung, dass der Chiphersteller weiter an der Ansiedlung in Magdeburg festhalten wolle. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) erklärte im Juni: "Wir sind täglich in Gesprächen mit Intel, aktuell gibt es keinerlei Signal, dass dieses Projekt in Frage gestellt wird."