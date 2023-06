Doch nicht alle finden das großartig. Müssen Ansiedlungen mit so großen Summen subventioniert werden? Sicher belastet das den Bundeshaushalt, doch auf Dauer sichert es die Versorgung mit Chips, die überall benötigt werden. Die Welt wird digitaler und das geht nicht ohne Halbleiter. Intel und andere, die folgen werden, sichern den Nachschub an Chips, für die die Nachfrage steigen wird. Das Werk in Magdeburg soll einen "Quantensprung" in der europäischen Chipherstellung vollziehen. Statt Chips in Nanometern zu produzieren, sollen in Magdeburg Halbleiter in der nächstkleineren Einheit Ångström produziert werden. Das ist Weltspitze.