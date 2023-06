Kommentar Intel und Ostdeutschland: Fühlt sich der Westen abgehängt?

Hauptinhalt

Bildrechte: Uli Wittstock/Matthias Piekacz

Der Vertrag ist unterschrieben: Über kaum eine wirtschaftliche Großansiedlung ist zuletzt so intensiv debattiert worden wie über die neue Chipfabriken von Intel bei Magdeburg. Das liegt nicht nur an der Größe des Projekts oder an den fließenden Fördermilliarden, sondern auch am Standort – weil dieser in Ostdeutschland ist, meint MDR-SACHSEN-ANHALT-Kommentator Uli Wittstock.