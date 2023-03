Korruptionsverdacht Razzia beim Immobilienkonzern Vonovia

Über den Wohnungsriesen Vonovia: Die Vonovia SE ist nach eigenen Angaben Europas führendes privates Wohnungsunternehmen – mit mehr als 549.000 Wohnungen im Besitz. Neben Deutschland befinden sich diese auch in Schweden und Österreich. Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den Dax aufgenommen.