Im Tarifkonflikt bei Volkswagen drohen unmittelbar nach dem Ende der Friedenspflicht am 1. Dezember neue Arbeitskämpfe. "Wir werden der Tarifkommission empfehlen, zu Warnstreiks aufzurufen", sagte der IG Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger nach Ende der dritten Verhandlungsrunde am Donnerstag in Wolfsburg.

Die Vorbereitung von Warnstreiks sei "notwendig im laufenden Verhandlungsprozess", so Gröger. "Wenn nötig, dann wird es ein Arbeitskampf werden, den die Bundesrepublik so seit Jahrzehnten nicht erlebt hat." Damit solle der Druck auf VW erhöht werden.



Das Unternehmen habe sich zwar bereit erklärt, auf Basis des jüngst von der IG Metall vorgelegten Zukunftskonzepts zu verhandeln. Es sei aber deutlich geworden, dass Massenentlassungen und Standortschließungen noch immer nicht vom Tisch seien. Auch die Zukunft der VW-Werke in Zwickau, Chemnitz und Dresden ist damit weiter unsicher.