Debatte um Atomkraft Bundesregierung plant zweiten Stresstest für das Stromnetz

Im Frühjahr nach Beginn des Ukraine-Kriegs gab es bereits einen ersten Stresstest. Dabei war mit einer Gasmangellage und einem Gaspreis in Höhe von 200 Euro pro Megawattstunde gerechnet worden. Das Ergebnis damals: Die Stromversorgung in Deutschland ist auch bei einem akuten Gasmangel gesichert.

Basierend darauf entschied die Bundesregierung, dass ein Weiterbetrieb der drei noch vorhandenen Atomkraftwerke nicht nötig sei und sie wie geplant vom Netz genommen werden können. Dabei handelt es sich um Isar 2 in Bayern, das Akw Emsland in Niedersachsen und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg. Im ersten Quartal 2022 erzeugten sie rund sechs Prozent des Stroms in Deutschland.