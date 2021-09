Als State of the Art des Kernkraftreaktorenbaus kann man die dritte Generation bezeichnen. Kernkraftreaktoren der dritten Generation sind seit 1996 in Betrieb. Die Generation III zeichnet sich durch verbesserte Sicherheit und Wirtschaftlichkeit aus, jedoch nicht durch Nachhaltigkeit in Hinblick auf den Brennstoffkreislauf. Vor allem der Typ Siedewasserreaktor – der nach dem Druckwasserreaktor weltweit am zweithäufigsten in Betrieb ist – konnte in seiner Konstruktion deutlich vereinfacht und damit verbessert werden. Reaktor-Vertreter der dritten Generation sind der ABWR (aktiv in Japan), System 80+ (so nie verkauft, aber in südkoreanische Technik eingeflossen) und VVER-1200 (aktiv in Russland und Belarus).

Zu unterscheiden sind die Genrationen „III“ und „III+“ – das erinnert ein wenig an die bis zuletzt gebräuchliche Bezeichnung der Energieeffizienz von Elektrogeräten und dient Herstellern dazu, sich voneinander abzuheben. Das Plus steht dabei unter anderem für ein Plus an Sicherheit, so wie beim Europäischen Druckwasserreaktor EPR. Der EPR ist der leistungsstärkste Reaktor der Generation III+ und ist eigentlich das neue Premium-Produkt in Sachen AKW-Exportgut aus Frankreich. Wobei "neu" hier relativ ist: Die Entwicklung begann schon 1989. Ziel war es, einen Reaktor auf den Markt zu bringen, der gegen Kernschmelzeunfälle besonders gut abgesichert ist. So soll etwa eine Stahlbetonwanne unter dem Reaktordruckbehälter das Grundwasser vor Radioaktivität schützen. Das Kraftwerk sei zudem gegen Flugzeugabstürze geschützt. Verbesserte Kühlungssysteme machen das Kraftwerk sicherer. Bei einem Notfall mit Verlust der Stromversorgung wird aber eine externe Wasserzufuhr zur Kühlung benötigt.

Das britische Atomkraftwerk Hinkley Point: Auch hier sollen zwei Reaktoren vom Typ EPR gebaut werden, es kommt allerdings zu Verzögerungen. Bildrechte: IMAGO / ZUMA Press Dass der EPR nicht gerade ein Exportschlager ist, unterstreichen diverse Bauvorhaben, deren Verlauf an die wechselvolle Geschichte des BER hierzulande erinnert. Die einzigen in Betrieb befindlichen EPR-Reaktoren befinden sich im chinesischen Taishan und gingen mit mehrjähriger Verzögerung und Kostenüberschreitung ans Netz. Hier sind die Betreibenden noch glimpflich davon gekommen. Die zwei EPR-Reaktoren im britischen AKW Hinkley Point haben sich jetzt schon jetzt als Milliardengrab herausgestellt - mit einem Zeitplan, der acht Jahre hinter dem ursprünglichen liegt. Dem Fass den Boden schlägt aber die EPR-Baustelle im finnischen Olkiluoto aus. Kinder, die zum Zeitpunkt der eigentlichen Fertigstellung 2009 geboren wurden, lernen mittlerweile in der Oberstufe. Verzögerungen in der Detailplanung, fehlende Zulieferer, Versagen beim Management: Das Prestigeprojekt im hohen Norden ist eher eine Prestigeblamage – in einem Land, in dem die Zustimmung zur Kernkraft insgesamt sehr hoch ist und es keine offiziellen Einwände gegen den Bau gab.

Gleiches Spiel in der EPR-Heimat Frankreich: Die Bauarbeiten am neuen Reaktor am Standort Flamanville haben 2007 begonnen, eine Fertigstellung war 2012 anvisiert. Nach zahlreichen Terminverlegungen, unter anderem aufgrund sicherheitsrelevanter Baumängel, ist der Reaktor auch 2021 noch nicht am Netz, die Kosten haben sich von 3,3 auf 19,7 Milliarden Euro erhöht.

Der EPR ist allerdings nicht der einzige Reaktor der Generation III+. Die höheren Standards konnte als erstes der in den USA, Großbritannien und Japan entwickelte AP1000 erfüllen, der derzeit mit vier Einheiten in China in Betrieb ist – auch hier mit verzögerter Fertigstellung. China plant, den für den heimischen Markt abgewandelten CAP1000 im großen Stil an vielen Standorten zu errichten.

Atomreaktoren der sogenannten vierten Generation sollen die Effizienz der Stromerzeugung mit Hilfe von Kernspaltung erhöhen, zugleich sicherer sein und nicht für die Herstellung von Atomwaffen missbraucht werden können. Insgesamt 14 Industrieländer koordinieren hierzu ihre Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im "Generation IV International Forum" (GIF). Deutschland ist trotz seines Atomausstiegs über die Europäische Atomgemeinschaft (Euratom) indirekt am GIF beteiligt.

Diskutiert und erforscht werden insgesamt sechs Reaktorsysteme. Laut einem Report des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags werden davon hauptsächlich vier verfolgt. Gemeinsam ist allen, dass sie neue Verfahren zur Kühlung und zum Wärmeaustausch des Reaktors einsetzen und in vielen Fällen ihren Brennstoff nicht nur spalten, sondern zugleich neuen, spaltbaren Brennstoff erzeugen. Deshalb werden sie auch Brutreaktoren genannt.

Archivbild des Atomkraftwerks Superphénix mit schnellem natriumgekühlten Brutreaktor in Crey-Malviulle, Frankreich. Wegen technischer Probleme wurde die Anlage wieder stillgelegt. Bildrechte: dpa Die vier hauptsächlich verfolgten Typen sind der Hochtemperaturreaktor (bei dem mit gasförmigen Helium gekühlt wird), der schnelle Natriumreaktor (hier wird mit flüssigem Natrium gekühlt), der schnelle Bleireaktor (hier wird geschmolzenes Blei im Kühlkreislauf verwendet) und der Flüssigsalzreaktor (bei dem der Brennstoff in geschmolzenem Salz gelöst ist und die Spaltreaktion direkt dort stattfindet). Daneben werden gasgekühlte Reaktoren und Reaktoren mit Wasser in superkritischem Zustand erforscht.

Was Effizienz, Sicherheit und Nichtnutzbarkeit für militärische Zwecke angeht, gibt es aber offenbar Zielkonflikte. Das deutsche Ökoinstitut kommt in einem eigenen Report zu den neuen Reaktorkonzepten zu dem Fazit: "Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit [führen] zu Nachteilen im Bereich der Ökonomie, Vorteile bei der Ressourcenausnutzung stehen vielfach im Widerspruch zu einer Verbesserung im Bereich der Proliferation." Im Endeffekt sei nicht damit zu rechnen, dass mehr Menschen wieder von der Kernenergie überzeugt werden könnten, wenn neue Reaktorkonzepte nicht alle drei Probleme lösten.

Archivbild des Thorium Hochtemperaturreaktors THTR 300 in Hamm-Uentrop: Der kommerzielle Betrieb des mit Helium gekühlten Reaktors wurde wegen vieler technischer Probleme schon nach kurzer Zeit wieder eingestellt. Bildrechte: imago/Sven Simon China hat vermutlich vor kurzem einen ersten, experimentellen Flüssigsalzreaktor in Betrieb genommen, der mit Thorium betrieben wird. Bislang hat das Land den Betriebsstart der Anlage noch nicht bestätigt. Das Magazin nature berichtet allerdings, dass die Konstruktionsarbeiten Ende August abgeschlossen worden sein sollten. Weiter heißt es, dass im September erste Testläufe stattfinden sollten.

Die Anlage soll verschiedene Vorteile bringen. Zunächst fällt der Brennstoff Thorium in China häufig bei der Förderung sogenannter seltener Erden für den Einsatz in Smartphones als Abfallprodukt an, gilt also in dem Land als leicht verfügbar. Das Design des Reaktors schließt zudem Explosionen von Wasserstoff aus, wie sie sich in Fukushima ereignet haben, einfach dadurch, dass auf Wasser als Kühlmittel verzichtet wird. Zudem gilt das flüssige Salz als sehr sicheres Trägermedium für die Spaltreaktion. Kommt es zur Überhitzung, dehnt sich das Salz aus, wodurch es wieder abkühlt. Dadurch erhärtet es an einem bestimmten Punkt und die nukleare Reaktion wird automatisch gestoppt.

Der schnelle, natriumgekühlte Brutreaktor in Kalkar am Niederrhein wurde nie vollständig in Betrieb genommen (Archivbild). Auf dem Gelände befindet sich heute ein Freizeitpark. Bildrechte: IMAGO / Sven Simon Bei Versuchen im Oak Ridge National Laboratory in den USA in den 1950er und 60er Jahren, wo der Flüssigsalzreaktor entwickelt und erprobt wurde, zeigten sich allerdings auch verschiedene Probleme. Einerseits fällt die Leistung bislang geringer aus als bei Druckwasserreaktoren. Zudem entstand gasförmiges, radioaktives Tritium, das dem Reaktor entweichen konnte. Das heiße, flüssige Salz wiederum korrodierte die Reaktorhülle. Im Zerfallsprozess entstehen radioaktive Produkte, die zwar eine vergleichsweise kurze Halbwertzeit haben und deshalb in etwa 100 Jahren viel ihrer Gefährlichkeit verlieren. Bis dahin allerdings geben sie starke Gammastrahlung ab, die hochradioaktiv und damit sehr gefährlich ist, wodurch der Müll schwierig zu handhaben ist.