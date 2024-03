Logistik Hubschrauber und Zeppeline sind eher nicht für den Windradtransport geeignet

Also einfach größere Hubschrauber konstruieren? Da komme man in physikalische Grenzbereiche, sagt Hartmut Fricke, Direktor des Instituts für Luftfahrt und Logistik an der TU Dresden und Professor für Hubschraubertechnologie, Stichwort: Überschall. "Wenn wir große Propeller bauen, haben wir an den Blattkanten sehr hohe Tangentialgeschwindigkeiten; das würde dazu führen, dass wir in den Überschallbereich eintreten und damit enorme Herausforderungen hätten, ein solch großes rotierendes Blatt mit der Geschwindigkeit stabil und sicher hinzubekommen."