Drohnenpilot Ulrich Hennig bewegt gefühlvoll die Hebel der Fernbedienung. Seine Drohne, die fast die Dimension eines Kleinwagens einnimmt, reagiert und hebt vom Boden ab. Eigentlich wird der mit Technik bestückte Drohnenkoloss in den Weinbergen bei Meißen eingesetzt. Beim Netzwerktreffen von Drohnen-Unternehmen in dieser Woche in Hoyerswerda war er ein Highlight.

Auch der Organisator des Treffens, Peter Pfeifer vom 3D Aero e.V. in Kamenz, zeigte sich begeistert von diesem Flugobjekt. Er und etwa 50 Experten des unbemannten Fluges nutzten das Treffen zum fachintensiven Austausch. Drohnen gehören inzwischen zum Alltag, so Pfeifer. "Wir analysieren Wärmebrücken an Gebäuden, können Rehkitze suchen, sind bei der Eindämmung der Schweinepest in Aktion", zählt er Anwendungsbeispiele auf.