Was kosten Windkraftanlagen? In einer Studie des Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE aus dem Jahr 2021 werden für Windenergieanlagen Investitionskosten in Höhe von 1.400 bis 2.000 Euro je Kilowatt ausgewiesen. Somit ergibt sich für eine fünf Megawatt-Windenergieanlage ein Investitionsbetrag von 8.5 Millionen Euro. Aufgrund der Preissteigerungen der vergangenen Jahre dürfte der Investitionsbetrag mittlerweile allerdings höher liegen, erklärte das Ministerium.



Jährliche Instandhaltungskosten werden in der Studie mit 20 Euro pro Kilowatt angegeben. Bei einer fünf Megawatt-Anlage fall so Betriebskosten von 100.000 Euro pro Jahr.