Konjunktur Wirtschaft in Ostdeutschland wächst schneller als in Westdeutschland

Das finnische Unternehmen UPM werde dieses Jahr zum Beispiel eine Bioraffinerie im Chemiepark fertigstellen. Insofern, sagt Günther, nehme er Habecks Aussage als Kompliment: "Also ich freue mich, dass wir diese Wahrnehmung in Deutschland haben, dass unser Standort auch so eine wichtige Rolle spielt." Gerade in der Chemie seien in den zurückliegenden Krisenmonaten und -jahren die Einbrüche besonders stark gewesen. "Und die Erholung, die wir jetzt sehen seit dem dritten Quartal letzten Jahres macht sich da natürlich besonders stark bemerkbar."