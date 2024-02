Auch die Arbeitsmarktentwicklung sei durch diesen Abschwung gedämpft worden, sagt der Arbeitsmarktforscher Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB): "Die Beschäftigung steigt nicht mehr so stark wie vor einem Jahr." Am schwächsten sei die Beschäftigungsentwicklung gerade im Bau, im Handel und in Teilen der Industrie.

Ein Rückgang ist Enzo Weber zufolge jedoch nicht zu verzeichnen. Die Entlassungsquote befindet sich nach seinen Worten auf dem niedrigsten Niveau seit Jahrzehnten. Der Grund: Arbeitskräfte seien so knapp geworden, dass die Betriebe ihre Leute an Bord hielten. "Die eigentliche Herausforderung ist nicht eine Entlassungswelle, sondern eine tiefgreifende wirtschaftliche Transformation. Wenn Jobs zu Ende gehen, wie in der Produktion von Verbrennermotoren, müssen wir in der Lage sein, Beschäftigte in verwandte aufstrebende Bereiche weiterzuentwickeln, etwa in der Technik für die Energiewende", erklärt der Arbeitsmarktexperte.