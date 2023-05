Am Chemiestandort Leuna im Saalekreis hat am Freitag ein modernisiertes Kraftwerk den Betrieb aufgenommen. Die Betreiber-Gesellschaft Infraleuna hat nach eigenen Angaben 145 Millionen Euro unter anderem in eine neue Gas- und eine neue Dampfturbine investiert. Damit soll die Energieversorgung des Chemieparks Leuna gestärkt werden.